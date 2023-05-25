Релейные шкафы подожгли на железной дороге под Красноярском SHOT: на станции Бугач под Красноярском подожгли два релейных шкафа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о поджоге двух релейных шкафов на железнодорожной станции Бугач под Красноярском. По информации канала, около 4 часов ночи неизвестный вскрыл и затем поджег два шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки.

На месте происшествия нашли пустую пачку из-под сигарет, бутылку с жидкостью, перчатку, фрагменты вскрытого оборудования, а также зафиксировали следы от шин легкового автомобиля.

Инцидент не повлиял на расписание движения поездов. Преступников разыскивают, на месте работают следователи.

Ранее SHOT сообщал о задержании диверсанта, который перед Днем Победы поджег оборудование на железнодорожной станции Электрозаводская в Москве. По данным канала, задержанный в ходе допроса рассказал, что хотел лишь немного подзаработать, по его словам, за поджог релейных шкафов на участке Электрозаводская — Сортировочная ему обещали заплатить 15 тысяч рублей. Отмечалось, что преступник ранее уже дважды был судим за кражу.

22 мая в Тульской области по подозрению в поджоге аккумуляторного шкафа на железной дороге задержали 14-летнего подростка. Горящий батарейный шкаф был обнаружен недалеко от станции Ревякино 19 мая. Школьник сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.