Ребенок пострадал при обрушении трибуны передвижного цирка в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Лесколово в Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка, пострадала девочка, у нее диагностирован перелом ноги, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Очевидцы засняли момент обрушения на смартфоны. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Сообщение об обрушении трибуны передвижного цирка в Лесколово поступило в 18:35, на место выехала 104-я пожарная часть «Леноблпожспаса». Все зрители эвакуировались самостоятельно. Пострадала одна девочка 2017 года рождения, которая госпитализирована с переломом ноги, — сообщили в МЧС.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть госпитализированы. По ее словам, один 10-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, сейчас его готовят к операции.

30 мая на Гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась временная трибуна во время футбольного матча детских команд. ЧП произошло из-за порыва шквалистого ветра. Пострадали 36 человек, одна женщина погибла.