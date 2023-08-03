Работа российской РСЗО по позициям ВСУ в Запорожье попала на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский 229-й артиллерийский полк атаковал украинские подразделения на Запорожском направлении. На опубликованных в канале кадрах тяжелая РСЗО сжигает позиции противника.

Российская военная техника работает в ночи, говорится в сообщении канала. На утро все результаты фиксируются операторами беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения огневых точек ВСУ на Авдеевском направлении. По его информации, удары были нанесены российскими танками Т-80. Цели для атаки были получены воздушной разведкой, в том числе, дронами.

Также Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал о массированном ударе ВС РФ по позициям ВСУ в Угледаре. По информации канала, противник был атакован с воздуха. Министерство обороны России информацию не комментировало.

Позиции украинских войск были уничтожены и вблизи Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Кадрами с места боя поделилось Минобороны РФ. На видео можно заметить, как российские танки атакуют противника в лесу. По данным ведомства, были поражены огневые точки ВСУ, также враг понес потери в живой силе.