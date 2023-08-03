Уничтожение позиций ВСУ российскими танками попало на видео «РВ»: российские танкисты поразили огневые точки ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что танкисты 1-й Славянской бригады уничтожили огневые точки и подразделения Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. По его данным, удары наносились из танков Т-80 при использовании средств воздушной разведки, в частности дронов.

Офицер российской армии с позывным Белый отметил, что обстановка на Авдеевском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, украинская артиллерия ищет цели для нанесения ударов. Однако армия РФ использует средства разведки, чтобы вовремя выявить позиции противника. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как российский танк поражает огневые точки ВСУ, после чего меняет позицию.

Как сообщалось ранее, российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Северском направлении с помощью артиллерии. Нанесение ударов бойцами 123-й бригады Южной группировки войск РФ было снято с квадрокоптера.

Беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны РФ «Бобр» ранее ликвидировал солдат ВСУ у Орехова на Запорожском направлении. В операции принимали участие военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии.