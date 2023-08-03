Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении Военкор Руденко заявил о нанесении ударов по позициям ВСУ на Северском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли артиллерийский удар по украинским позициям на Северском направлении, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, украинские позиции были уничтожены военнослужащими 123-й бригады Южной группировки войск РФ.

Нанесение ударов было снято с высоты с помощью квадрокоптера. На кадрах видно, что российские войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины, скрытые в лесопосадках.

Министерство обороны России ранее показало кадры уничтожений позиций ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, участие в атаке принимали российские боевые машины пехоты и танки. Они открывали огонь по противнику прямо на ходу. Огнем артиллерии и ударами авиации также сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.

Российские военнослужащие также поразили огневую позицию украинских артиллеристов на Краснолиманском направлении в ДНР. В результате нанесения удара была уничтожена гаубица М777, переданная Киеву западными партнерами.