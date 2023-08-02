Российский «Ланцет» превратил в груду металла гаубицу М777 на позициях ВСУ Российские военные уничтожили гаубицу М777 на позициях ВСУ у Красного Лимана в ДНР

Фото: Staff Sgt. Adeline Witherspoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные нанесли удар по огневой позиции артиллеристов ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил Telegram-канал «Работайте, братья». Как утверждается, в результате атаки с применением дрона-камикадзе «Ланцет» была уничтожена гаубица М777, переданная Украине из США. В Минобороны России информацию не комментировали.

На записи из зоны боевых действий можно увидеть, что украинские военные разместили орудие в лесополосе, накрыв маскировочной сеткой. Это не уберегло гаубицу от обнаружения и уничтожения. Барражирующий боеприпас превратил артиллерийскую установку в груду металлолома. После удара над украинской огневой позицией поднялся столб густого дыма.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска отразили атаку штурмовой группы противника. ВСУ активизировались в районе населенного пункта Работино. Российская разведка выявила это еще в момент выдвижения подразделений ВСУ, которые вскоре накрыли огнем из артиллерии.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские войска нанесли удар по расположениям ВСУ на Времевском выступе. В результате этой операции украинские подразделения выбили из села Старомайорского.