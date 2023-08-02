МО России показало кадры уничтожения позиций ВСУ в Серебрянском лесничестве

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили позиции бойцов ВСУ вблизи Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в зоне СВО, кадрами с места боя поделилось Министерство обороны России. На опубликованной записи видно, как российские боевые машины пехоты и танки на ходу открывают огонь по позициям противника в лесу. Поражены огневые точки, а также живая сила противника.

На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнём артиллерии и ударами авиации группировки войск «Центр» отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ, — заявлял сегодня начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Как сообщал ранее Telegram-канал «Работайте, братья», российские военные нанесли удар по огневой позиции артиллеристов ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР. Утверждается, что в результате атаки с применением дрона-камикадзе «Ланцет» была уничтожена гаубица М777, переданная Украине из США. В Минобороны России информацию не комментировали.