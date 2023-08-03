Подрыв блиндажа с бойцами ВСУ при помощи дрона попал на видео «РВ»: отряд быстрого реагирования МО РФ «Бобр» ликвидировал бойцов ВСУ у Орехова

Фото: t.me/BOBRMORF

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны РФ «Бобр» ликвидировал солдат ВСУ у Орехова на Запорожском направлении. Атака осуществлялась при помощи FPV-дрона.

Канал отмечает, что в операции участвовала 42-я мотострелковая дивизия 58-й армии.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации самоходку украинского производства «Богдана». Орудие поразили на Южно-Донецком направлении. Ранее артиллерийская установка не фигурировала в сводках ведомства. Колесная самоходка 2С22 «Богдана» производилась на Украине с 2015 по 2018 год. Она представляет собой гаубицу стандартного для НАТО калибра 155 мм на шасси КрАЗ-63221. Дальность стрельбы может достигать 60 км.

До этого появилось видео уничтожения артиллерийской установки М777 на позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике. Украинские военные разместили гаубицу в лесополосе, накрыв орудие маскировочной сеткой. Это не уберегло установку от обнаружения. Российские военные поразили огневую точку противника барражирующим боеприпасом «Ланцет». После удара над кронами деревьев поднялся столб густого дыма.