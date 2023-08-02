МО России впервые сообщило о ликвидации украинской САУ «Богдана» в зоне СВО

Фото: Mil.gov.ua/CC BY 4.0/wikipedia/commons

«Богдана» 2С22

Российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации самоходку украинского производства «Богдана», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Орудие поразили на Южно-Донецком направлении. Ранее артиллерийская установка не фигурировала в сводках ведомства.

Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица «Богдана», — рассказали в министерстве.

Колесная самоходка 2С22 «Богдана» производилась на Украине с 2015 по 2018 год. Она представляет собой гаубицу стандартного для НАТО калибра 155 мм на шасси КрАЗ-63221. Дальность стрельбы может достигать 60 км.

Ранее появилось видео уничтожения артиллерийской установки М777 на позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике. Украинские военные разместили гаубицу в лесополосе, накрыв орудие маскировочной сеткой. Это не уберегло установку от обнаружения. Российские военные поразили огневую точку противника барражирующим боеприпасом «Ланцет». После удара над кронами деревьев поднялся столб густого дыма.