ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Угледаре

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил об атаке российских сил на позиций ВСУ в Угледаре. По информации канала, был нанесен массированный удар по пунктам дислокации противника с воздуха. Минобороны не комментировало эту информацию.

По ВСУ в Угледаре удар с воздуха. Есть потери в технике и живой силе, — сообщил источник «Иди и смотри».

Солдаты Вооруженных сил России контролируют окраины города, уточнил канал. ВСУ занимают сам Угледар.

Ранее российский военный с позывным Бука рассказал, как группа украинских пехотинцев подорвалась на собственных минах при попытке наступления на Угледарском направлении. По его словам, вместе с бойцами следовали три единицы тяжелой техники. После подрыва на минах по противнику нанесла удар российской реактивная система залпового огня.

Военкор Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы под Угледаром. На кадрах видно, как российские силы наносят по противнику минометный удар. По словам военкора, в момент атаки ВСУ совершили ошибку, начав кучковаться. Именно это решение привело к гибели целой группы, уточнил Руденко.