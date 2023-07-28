Пехота ВСУ подорвалась на своих минах под Угледаром Боец ВС РФ Бука: пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром

Фото: МО Украины

Группа украинских пехотинцев вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении, заявил РИА Новости российский военный с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины на регулярной основе пытаются атаковать позиции ВС России, однако все они проваливаются.

Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах, — заявил военный.

Военнослужащий добавил, что по наступающей пехоте ВСУ также ударила российская РСЗО, после чего атака украинских сил полностью захлебнулась.

Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские военные стреляли друг в друга в начале контрнаступления. Бойцы ВСУ отмечали, что случаи дружественного огня были не редкостью, а сами атаки превращались в спасательные операции.