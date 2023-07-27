Уничтожение диверсантов на Угледарском направлении попало на видео

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы на Угледарском направлении. На кадрах показано, как по военным наносится минометный удар.

Солдаты киевского режима в момент минометного удара начали кучковаться, и это привело к гибели всех, — говорится в сообщении.

26 июля военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российской армии удалось удержать населенный пункт Авдеевка на Артемовском направлении, несмотря на плотный артиллерийский огонь ВСУ. По его словам, бои за высоты к западу от Авдеевки продолжаются. Андреевку, расположенную южнее Клещеевки, противнику также не удалось занять, отметил военкор. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Ранее Telegram-канал Colonelcassad опубликовал видео уничтожения ВС РФ польской самоходной гаубицы Krab в районе населенного пункта Резниковка в ДНР. САУ была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет». Обозреватель Эрик Нурдберг отметил, что «Ланцеты» являются одной из главных угроз для наступления ВСУ.