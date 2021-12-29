«Пусть сдохнут все!»: депутат необычно поздравил жителей Каменск-Уральска

В Каменске-Уральском председатель Гордумы Валерий Пермяков необычно поздравил жителей с наступающим Новым годом. Произнося со сцены пламенную речь по случаю открытия ледового городка, он пожелал «сдохнуть всем», кто пойдёт против них, пишет URA.RU. Видео с поздравлением распространилось в соцсетях и вызвало волну недовольства у горожан.

Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Поздравляю всех с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт! — заявил Пермяков.

Такое поздравление возмутило жителей. В комментариях под видео пользователи отметили, что на празднике присутствовали дети. «Такие слова при детях произносить. Кукушка съехала. До каких пор во власти дураков будем терпеть!», написали пользователи.

В Гордуме сказали, что не могут прокомментировать эту ситуацию, поскольку Пермяков на рабочем месте сегодня уже не появится из-за того, что это был последний рабочий день перед праздниками.

Ранее неоднозначную реакцию вызвал детский новогодний утренник во Владивостоке. Как сообщалось, на цирковую арену вышли девушки в неоднозначных костюмах — на них были кожаные короткие шорты, ботфорты и фуражки. Кроме того, в руках у них были жезлы. Такой внешний вид вызвал много вопросов у родителей малышей, пришедших на губернаторскую ёлку. Организатором праздника выступило Министерство культуры и архивного дела Приморского края.