Пушилин обратится к жителям и депутатам ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обратится с посланием к жителям и депутатам Народного Совета республики в конце года, передает РИА Новости. По его словам, такой формат общения с населением и депутатами стал уже традиционным. Речь будет посвящена интеграции региона в состав РФ и его развитию.

У нас есть определенная традиция: в конце года есть послание к депутатам Народного Совета и к жителям Донецкой Народной Республики, в этом году не будет исключения, — рассказал Пушилин.

Накануне в ходе пресс-конференции в Москве руководитель региона заявил, что украинский язык на территории ДНР не станет вторым официальным языком. Он напомнил, что украинский язык действительно был государственным в 2014 году, когда появилась Конституция ДНР, однако сейчас речь об этом не идет.

Ранее в октябре Пушилин объяснил, как ближневосточный конфликт отразится на СВО. По его мнению, поставки западного вооружения на Украину не прекратятся одномоментно. При этом он не исключил, что акценты будут смещены. Однако Пушилин обратил внимание на то, что Киев уже уходит на второй план в информационной повестке.