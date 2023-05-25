Приграничный российский регион дважды за ночь подвергся обстрелам SHOT: ВСУ минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. По информации канала, под удар попали пункт пропуска «Грайворон» в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебенском округе. Обошлось без пострадавших. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT пишет, что сначала обстрелу подверглась Новая Таволжанка — по ней выпустили девять мин калибра 120 мм. Источник канала предполагает, что огонь велся из села Гатище в Харьковской области.

После этого, по данным SHOT, спустя 40 минут украинская сторона атаковала пограничный пункт пропуска «Грайворон» в селе Козинка. Канал сообщает, что всего было выпущено семь артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. SHOT пишет, что в результате обстрела загорелось административное здание, пострадавших нет.

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что шесть человек получили осколочные ранения во время обстрела села Козинка и МАПП «Грайворон». Канал пишет, что, по предварительным данным, около 20 часов 24 мая начался обстрел со стороны села Велико-Писаревка Сумской области, расположенного в 3,5 километра от украинской границы. По информации Baza, по ВСУ выпустили 12 снарядов ствольной артиллерии (предположительно калибра 152 мм).

24 мая стало известно, что при обстреле ВСУ в селе Козинка Грайворонского городского округа пострадала 85-летняя женщина. У жительницы Белгородской области диагностировали легкую контузию.