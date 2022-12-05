При разгерметизации газового баллона под Воронежем пострадал человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в Кантемировке Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. При этом представители власти особо подчеркнули, что причина ЧП лежит «исключительно в бытовой плоскости».

В Кантемировке Воронежской области в трехэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — указано в сообщении.

Правительство субъекта РФ заверило, что держит ситуацию под контролем и окажет необходимую поддержку пострадавшим.

Накануне вечером произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске. В результате происшествия погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, в том числе четверо детей. В городе введен режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Основной версией взрыва считается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов.

Утром 5 декабря взрыв случился в жилом доме в Ярославле. По сообщениям МЧС, у здания обрушилась кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействованы 41 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).