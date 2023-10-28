Посетитель челябинского бара устроил массовую резню Мужчина набросился с ножом на трех посетителей бара Gipsy в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске в ночь на 28 октября в баре Gipsy произошла ссора между посетителями, один из участников конфликта взялся за нож и ранил троих человек, один из них скончался в карете скорой помощи, сообщает 74.RU со ссылкой на региональное МВД. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого 21-летнего мужчину, при нем был обнаружен предмет, похожий на нож.

В 4 утра к патрульному наряду на Кировке обратился житель Челябинска, который сообщил о противоправных действиях возле одного из заведений. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, где задержали подозреваемого — 21-летнего мужчину. <...> При себе у него был предмет, похожий на холодное оружие, — говорится в сообщении.

В октябре 41-летний мужчина напал с ножом и перцовым баллончиком на посетителей и охранников одного из московских баров, расположенного на Арбате. Сильно пьяный мужчина устроил потасовку с посетителями: он размахивал ножом и распылил перцовый баллон в лицо секьюрити. Его вывели на улицу, где скрутили и передали полицейским. В результате потасовки никто не пострадал.

В конце сентября в петербургском Колпино 35-летний мужчина подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС и начал наносить удары ножом. Пострадавшего госпитализировали. Позднее сообщалось, что злоумышленник был под наркотиками.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.