Пьяный москвич с ножом и перцовым баллончиком напал на охрану и гостей бара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 41-летний мужчина напал с ножом и перцовым баллончиком на посетителей и охранников одного из баров, расположенного на Арбате, сообщили в столичной прокуратуре. Россиянин также угрожал окружающим. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По предварительной информации, мужчина 1982 г. р. с ножом в руке достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо другому мужчине. Кроме того, фигурант высказывал угрозы в адрес других граждан, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщает, что инцидент произошел у бара «Евгенич», названного в честь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Сильно пьяный мужчина устроил потасовку с посетителями: он размахивал ножом и распылил перцовый баллон в лицо секьюрити.

Мужчину вывели на улицу, где скрутили и передали полицейским. В результате потасовки никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.