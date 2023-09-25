SHOT: напавший с ножом на полицейского в Петербурге был под наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, который напал на сотрудника ГИБДД в петербургском Колпино, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в анализах преступника нашли бутират натрия. Полиция продолжает расследовать дело.

35-летнего нападавшего доставили в отдел ОВД, ему грозит до 20 лет колонии по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Канал пишет, что 30-летний пострадавший полицейский был доставлен в реанимацию с резаной раной нижней челюсти.

Инцидент произошел 25 сентября неподалеку от остановки общественного транспорта. Мужчина подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району и начал наносить удары ножом. Пострадавшего госпитализировали. Следственный комитет опубликовал видео нападения на сотрудника ГИБДД в Колпино.

Как стало ясно из более полного видео, мужчина попытался напасть и на напарника полицейского. Им пришлось бегать от агрессора по дороге, потом один из сотрудников надел бронежилет.

24 сентября в Санкт-Петербурге местный житель обратился к правоохранителям после того, как к нему подошел незнакомый мужчина и заявил, что задушил женщину. Прибывший на место наряд полиции обнаружил тело мужчины с ножевыми ранениями в области шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.