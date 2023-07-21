Поражение опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении попало на видео Танкисты 1-й Славянской бригады нанесли удары по позициям ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Народная милиция ДНР» опубликовал кадры поражения опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении танкистами 1-й Славянской бригады. На кадрах видно, как экипаж танка под командованием бойца с позывным Калья атакует украинские позиции с расстояния, получая координаты от офицера с позывным Белый. На кадрах также была замечена украинская бронетехника.

Отмечается, что в районе нанесения ударов было зафиксировано скопление сил противника. Огнем танка с закрытой позиции цели были поражены. Военнослужащие Вооруженных сил Украины понесли потери и отступили. Министерство обороны РФ официально не комментировало данную атаку.

Российские военные ранее нанесли удар по тыловому складу боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении с применением дрона-камикадзе «Овод». Солдаты работали через ретранслятор на дальней дистанции. В результате атаки цель была поражена. Кроме того, военнослужащие ВС РФ нанесли удар по украинскому зенитно-ракетному комплексу «Оса» с помощью дрона «Ланцет». В машине вспыхнул боекомплект, в результате чего она была уничтожена.