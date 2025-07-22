Полицейские заинтересовались ритуальным скандалом с голым покойником В Анапе начали проверку после видео с голым покойником на кладбище

В Анапе начали проверку после того, как на местном кладбище хотели захоронить завернутого в старое одеяло усопшего с пакетом на голове, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Полиция нашла видео в Сети, сами родные с заявлением не обращались.

В Сети сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, в которой граждане при захоронении родственника в станице Гастагаевской (город Анапа) обнаружили неподобающее предоставление ритуальных услуг. Инициировано проведение проверки, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канал Kub Mash, мужчина умер от сердечного приступа на пляже. Гражданская супруга заказала у похоронщиков процессию, передала одежду, постельное и церковную атрибутику. Во время прощания выяснилось, что мужчина голый. Позже на кладбище приехала сотрудница организации и вернула семье 16 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что жительница Калифорнии во время подготовки к похоронам своего 80-летнего дяди обнаружила в гробу совершенно незнакомого человека и пришла в ужас. Персонал бюро сначала отказался признавать ошибку, но после предъявления фотографий покойного согласился с фактом подмены.