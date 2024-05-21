Петербурженка отдала 10 млн рублей «могучему колдуну» за снятие порчи Мошенники обманули пенсионерку из Петербурга на 10 млн, пообещав «снять порчу»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

66-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 10 млн рублей за «снятие порчи», пишет Telegram-канал 78.ru. По данным канала, женщина переводила злоумышленникам деньги в течение месяца, а когда средства закончились, мошенники исчезли.

Инцидент произошел в начале апреля. Пенсионерка смотрела по телевизору передачу, напоминающую «Магазин на диване». Женщине понравился один из товаров, она набрала указанный в программе номер, чтобы сделать заказ. После звонка с ней связался неизвестный, который сообщил, что на женщину наложено «очень мощное» проклятие, снять которое под силу лишь «могучему колдуну».

На протяжении месяца женщина переводила злоумышленникам деньги, ей пришлось продать квартиру и набрать кредитов. Поняв, что пенсионерке больше неоткуда брать средства, мошенники исчезли. Петербурженка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемых ищут.

Ранее девятилетняя девочка перевела мошеннику 50 тысяч рублей с кредитной карты отца ради виртуальных монеток в игре Roblox. Злоумышленник убедил ребенка зайти в банковское приложение с телефона родителей и отправить ему деньги.