Пенсионерка обварилась кипятком в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пенсионерка обварилась в кипятке. Ее тело было обнаружено в квартире в ванной комнате на улице Косыгина. Источник в правоохранительных органах рассказал «Невским Новостям», что в рамках судебно-медицинской экспертизы было подтверждено наличие термических ожогов на коже.

Как уточняет издание, женщина могла получить термические ожоги из-за потекшего кипятка во время водных процедур. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку по факту произошедшей трагедии.

Известно, что пенсионерке было 68 лет. Устанавливаются все обстоятельства и причины смерти женщины.

В Санкт-Петербурге четырех человек, включая ребенка и двух спасателей, ранее доставили в больницу с ожогами после прорыва трубы. ЧП с трубопроводом произошло на Дровяной улице в Адмиралтейском районе города. Это привело к размыву грунта, в результате под землю провалился легковой автомобиль, в котором находился взрослый человек и двое детей.

До этого в подмосковном Серпухове 71-летней пенсионерка обварилась кипятком в квартире из-за прорыва отопительной трубы. Пострадавшая была госпитализирована с обширными ожогами, где скончалась от полученных травм.