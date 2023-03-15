Пенсионерка сварилась в Подмосковье из-за прорыва батареи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Серпухове женщина обнаружила труп 71-летней матери в квартире, залитой кипятком из отопительной трубы, передает РЕН ТВ. О том, что из квартиры доносятся крики пожилой женщины, дочери сообщила соседка пострадавшей.

Пенсионерка была доставлена в больницу с обширными ожогами, где скончалась от полученных травм.

Ранее при похожих обстоятельствах скончался 67-летний мужчина в городе Энгельсе Саратовской области 67-летний мужчина. В его квартире прорвалась труба горячего водоснабжения в ванной. До этого в Санкт-Петербурге 94-летняя пенсионерка с инвалидностью скончалась от ожогов при прорыве трубы с горячей водой, а ранее в Нефтеюганске 79-летняя женщина упала в яму с кипятком во дворе жилого дома на месте прорыва теплотрассы. Последняя была доставлена в больницу, где спустя несколько дней скончалась.

13 марта в Санкт-Петербурге десятимесячный младенец обварился кипятком из чайника. У младенца диагностировали термический ожог второй-третьей степени лица, подбородка и щек, правого плеча, правой половины грудной клетки, передней брюшной стенки, бедер и голеней. Ребенок находился дома с 28-летней матерью.