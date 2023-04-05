Ребенок и трое взрослых в Петербурге получили ожоги при прорыве трубы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге четырех человек, включая ребенка и двух спасателей, доставили в больницу с ожогами после прорыва трубы, сообщило РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС. ЧП с трубопроводом произошло на Дровяной улице в Адмиралтейском районе города. Это привело к размыву грунта, в результате под землю провалился легковой автомобиль, в котором находился взрослый человек и двое детей.

Выбраться из автомобиля помогли пожарные. В результате происшествия пострадали четыре человека (два сотрудника МЧС, водитель автомобиля, а также ребенок 2014 года рождения), с ожогами нижних конечностей госпитализированы в лечебные учреждения, — сообщили в петербургском МЧС.

Еще одного ребенка, находившегося в машине, отпустили домой после осмотра медиками на месте.

Из-за аварии движение по Рижскому проспекту было закрыто, сообщили в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая занимается локализацией ЧП.

Уточняется, что на Дровяной улице прорвало трубопровод диаметром 800 миллиметров. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров.

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту прорыва трубопровода. Причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников МЧС пострадали при извлечении детей из машины, провалившейся под асфальт.