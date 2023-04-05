Последствия аварии на теплосети Петербурга попали на видео В Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой, есть пострадавшие

Фото: Соцсети

Трубу с кипятком прорвало на Дровяной улице в Санкт-Петербурге, пострадали несколько человек, в числе которых двое детей, один сотрудник МЧС и прохожие, сообщает 78.RU. На месте происшествия работают все оперативные службы. По предварительной информации, площадь разлива составила 500 кв. м. В Сети появилось видео с затопивших улиц.

По информации издания, произошел прорыв трубопровода на Дровяной улице, 4, эксплуатируемого АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Причиной мог стать дефект трубопровода.

Все подъезды в доме на Красноармейской, 10 перекрыты, закрыт проезд по Дровяной, Курляндской, пишет «Фонтанка» со ссылкой на информацию от местных жителей.

На кадрах видно, как одна из машин провалилась под асфальт, место происшествия окутано паром.

Пожарные МЧС России, как отмечает 78.RU, спасли пассажиров автомобиля, который провалился под асфальт. Во внедорожнике находились водитель и двое детей. В ходе извлечения людей из транспортного средства пострадали два сотрудника МЧС, а также водитель и один ребенок. С ожогами нижних конечностей всех четверых доставили в медучреждения.

Ранее в Санкт-Петербурге, в районе Заневки, загорелись складские помещения. По данным МЧС, вспыхнуло административное здание, огонь распространился на 250 кв. м. На месте происшествия работали 20 человек и пять единиц техники.