В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе в районе Заневки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В Санкт-Петербурге, в районе Заневки, горят складские помещения, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Ленинградской области. На фото и видео с места событий виден столб дыма и открытое пламя. Сообщений о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

По данным МЧС, загорелось административное здание, огонь распространился на 250 кв. м. На месте происшествия работают 20 человек и 5 единиц техники.

Всеволожский район, д. Заневка. Горит административное здание на площади 250 кв. м. В 11:40 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

Ранее при пожаре в многоэтажке на юге Москвы в квартире дома в Духовском переулке погиб один человек. Еще один житель дома пострадал — пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул из окна, его госпитализировали. По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже дома. Что стало причиной, пока неизвестно.

16 марта около полудня в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. Очевидцы рассказали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Telegram-канал Don Mash сообщил, что после пожара были найдены три обгоревших тела. Официальные лица данную информацию не комментировали.