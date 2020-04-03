Пассажиропоток в метро Санкт-Петербурга снизился на 86%

https://static.news.ru/photo/dc0d85e6-759d-11ea-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В связи с введёнными мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией число пассажиров в петербургском метро уменьшилось на 86%. Подземкой продолжает пользоваться в основном молодёжь.

Пассажиропоток в метро Петербурга снизился на 86% по сравнению с аналогичным днём минувшего года, — цитируют «Невские Новости» сообщение пресс-службы городской администрации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил метрополитен на предмет санитарно-эпидемиологической безопасности, он осмотрел поезда, эскалаторы и одобрил ужесточение мер по их уборке и дезинфекции.

Как писал NEWS.ru, уже более 49 тысяч петербуржцев прошли проверку на коронавирус. За прошедшие сутки анализы сдали 4788 человек. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, десятая часть всех проведённых тестов на COVID-19 в РФ приходится на Петербург. Количество инфицированных в Северной столице сейчас составляет 147 человек.