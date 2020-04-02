Пациент с коронавирусом умер во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.

Печальная новость. Скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Выражаю соболезнования родными и близким этого человека, — сообщил губернатор на своей странице в социальной сети Instagram.

Олег Кожемяко напомнил, что важно соблюдать все меры предосторожности от распространения коронавирусной инфекции, так как «болезнь не щадит никого». Губернатор подчеркнул, что особенно важно соблюдать режим самоизоляции.

Особое внимание к режиму самоизоляции, к людям пожилого возраста... Находитесь дома, никуда не ходите. Это время нам нужно вместе переждать, сделать так, чтобы болезнь не получила дальнейшего распространения, — подытожил губернатор.

Пациент поступил в Краевую клиническую больницу № 2 (Больница рыбаков) Владивостока 23 марта. Умер 3 апреля, «около полудня».

Правительство Приморского края отметило, что мужчине было 52 года, он умер от двусторонней пневмонии.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 24 марта в Приморье зарегистрировали два первых случая заражения коронавирусом. Сообщалось, что инфицированные помещены в инфекционную больницу с лёгкой формой заболевания.