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23 июля 2025 в 13:45

Концерт известного репера закончился избиением подростков

Охранники избили несовершеннолетних после концерта Славы КПСС в Петербурге

Слава КПСС (Вячеслав Машнов) Слава КПСС (Вячеслав Машнов) Фото: URA.RU/ТАСС

В Санкт-Петербурге охранники после выступления рэп-исполнителя Славы КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) применили силу в отношении школьников, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, сотрудники службы безопасности находились в возбужденном состоянии и позволяли себе нецензурные высказывания.

По данным канала, два охранника начали агрессивно расталкивать толпу зрителей, покидавших концертную площадку. Свидетели рассказали SHOT, что в определенный момент сотрудники охраны набросились на двух несовершеннолетних подростков, повалили их на землю и наносили удары в область лица. Также, сказано в публикации, пострадал третий молодой человек, попытавшийся вмешаться в ситуацию.

Как отмечают присутствовавшие, избитых подростков затем затащили обратно в здание клуба. На вопросы возмущенных зрителей о причинах произошедшего, охранники пояснили, что молодые люди якобы демонстрировали неадекватное поведение во время концерта и употребляли ненормативную лексику в общественном месте.

Ранее в подмосковной Балашихе группа подростков совершила нападение на 17-летнего юношу — его раздели и избили. Нападавшие также предпринимали попытки сексуального насилия с использованием древесной ветки. Причиной расправы, по версии злоумышленников, якобы послужил денежный долг в семь тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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