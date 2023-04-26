Одноглазый омич толкнул женщину под маршрутку и выколол себе последний глаз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омске мужчина толкнул под приближающийся к остановке маршрутный автобус женщину, передает Telegram-канал Mash. Правоохранители установили, что ранее судимый горожанин был в состоянии наркотического опьянения.

Для пострадавшей инцидент обошелся ударом о борт автобуса. А мужчина после выколол себе единственный глаз. Первый глаз он потерял во время отбытия наказания в колонии, тоже в состоянии наркотического опьянения.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Также не исключено, что против него заведут дело по наркотической статье.

9 марта в Москве местный житель толкнул подростка под приближающийся поезд метро. Ранее в тот же день мужчина покинул психиатрический стационар, куда был доставлен после того, как напал на свою супругу. 10 марта мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. При задержании он не смог объяснить свои действия. Никакой конфликтной ситуации перед нападением между подростком и мужчиной не было. Мальчик остался невредим, поскольку успел упасть в пространство под путями и не задеть поезд.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.