Новости регионов: в Волгограде пригрозили взорвать монумент «Родина-мать»

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Пользователи соцсетей сообщают о вывозе граждан Китайской Народной Республики из РФ через аэропорт Владивостока. По данным из социальных сетей, секретные перелеты производятся по маршруту аэропорт Владивостока — военный аэропорт под Пекином. По сообщению источника, самолеты летают, несмотря на то что в табло вылетов воздушной гавани об этих рейсах информации нет.

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Ставропольский край

Как пишет newstracker.ru, в одной из квартир Ставрополя владельцы столкнулись с нашествием летучих мышей. 21 летучую мышь удалось поймать с помощью перчаток и полотенец. Жильцов квартиры долгое время не было дома, а летучим мышам удалось проникнуть через вытяжку.

Удмуртия

За 2022 год очаги произрастания опасного сорняка борщевика Сосновского, обнаружили на 992 га сельскохозяйственных угодий Республики Удмуртия, сообщает udm-info.ru.

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Ростовская область

В Ростовской области жители стали реже посещать кафе, рестораны и начали экономить на еде. В регионе сократились объемы торговли продуктами и техникой. Спад также наблюдается в сфере общепита, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В День города метро в Казани воспользовались 155 тысяч человек. В 2021 году в этот же праздничный день метрополитен посетили 130,7 тысячи человек, в 2020 — 101,4 тысячи пассажиров. В год перед пандемией метро воспользовались 126,8 тысячи пассажиров, сообщает inkazan.ru.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Волгоградская область

В Волгоградской области телефонные террористы угрожают взрывом монумента «Родина-мать зовет!». Информацию о «минировании» объектов в Волгограде анонимы разослали в средства массовой информации и региональное управление МЧС. Они выдвигают странное условие: требуют перевести один биткоин на криптовалютный кошелек, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Нижегородские исследователи обнаружили доказательства существования кратера Тунгусского метеорита. Данный феномен ученые изучают еще с 20-х годов XX века. Сейчас они нашли место, где упал метеорит. Детали станут известны тогда, когда вернется экспедиция, сообщает newsnn.ru.

Фото: Global Look Press Деревья, поваленные метеоритом 1908 года близ Тунгуски, в Российской Сибири

Свердловская область

У поликлиники Екатеринбурга выстроилась очередь из педагогов. Причина в том, что преподавателей в Свердловской области обязали сдать тест на COVID перед тем, как начнется учебный год. Местное население недовольно организацией тестирования, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Сакмаре двое подростков попытались потушить пожар и получили ожоги. По информации 56orb.ru, мальчики самостоятельно выстроили конструкцию из веток и палок и проводили там свое свободное время. Однако из-за неаккуратного обращения с огнем возник пожар.

Тюменская область

За водителями в Тюменской области будут следить посредством программы «Паутина», стоимость которой составляет 169 млн рублей. В соответствии с итогами аукциона № 0167200003422005508, контролировать состояние дорог будут с помощью комплекса ФВФ. Камеры поставят в Тобольске.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

Работодателям в Омске посоветовали ввести масочный режим для работников, пишет gorod55.ru. Обязательный масочный режим пока вводить не стали, но работодателям дали новые рекомендации по этому вопросу. Так, масочный режим предлагают вновь ввести в сфере услуг.

Карелия

На Ладожском озере спасатели сняли с мели судно с людьми, пишет karelinform.ru. Информацию о случившемся оперативно передали специалистам поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Они сразу же приехали на место и помогли пострадавшим.

Приморский край

Пользователи соцсетей сообщают о вывозе граждан Китайской Народной Республики из РФ через аэропорт Владивостока. По данным из социальных сетей, секретные перелеты производятся по маршруту аэропорт Владивостока — военный аэропорт под Пекином. По сообщению источника, самолеты летают, несмотря на то что в табло вылетов воздушной гавани об этих рейсах информации нет, сообщает vostokmedia.com.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Башкирия

В Башкирии под Мелеузом горят поля. Как сообщает МЧС, сухие растения загорелись вдоль железной дороги. Огонь распространился в поле и лесополосу, сообщает mkset.ru. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли силы МЧС, добровольную пожарную команду, РЖД.

Хабаровский край

Как информирует transsibinfo.com, пенсионер в Хабаровске спас 30 пассажиров трамвая. Андрей Коростылев, ветеран пожарной охраны, смог вовремя потушить пожар в салоне трамвая. Ветеран МЧС ощутил запах дыма в транспорте, сообщил водителю о необходимости вызвать пожарных, взял огнетушитель и принялся тушить возгорание. Пожарные по приезде сделали лишь контрольную проливку.