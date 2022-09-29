Новости регионов: в Омске начали строить бомбоубежища

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

С собственников квартир взорвавшегося дома на Светлоярской улице местное ЖКХ взыскивает долги. В настоящее время жильцы аварийных квартир переселены в съемное жилье за счет городского бюджета. Но вдруг они узнали, что с них через суд требуют долги за коммунальные услуги, которыми они в принципе воспользоваться не могли.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Житель Ставрополья, который имеет право на бронь, был мобилизован из-за ошибки предприятия. Как информирует newstracker.ru, предприятие своевременно не предоставило списки бронируемых сотрудников в военкомат. Из-за этого один из его сотрудников был направлен на учения.

Удмуртия

В ижевский суд поступили материалы об избрании меры пресечения директору ООО «Щит». Как пишет udm-info.ru, эта охранная компания оказывает услуги по охране здания школы № 88, где произошла стрельба. После трагедии в организации были выявлены многочисленные нарушения. Директор ЧОПа задержан.

Ростовская область

Плавучий причал для приема пассажирских круизных судов планируется построить в морском порту Таганрога к лету 2023 года, пишет rostovgazeta.ru. Проект прошел стадии общественных обсуждений в июле этого года, а на будущий год запланировано завершение первого этапа реконструкции Пушкинской набережной. В настоящее время уже установлены первые секции причала, кроме того, проведена тестовая швартовка теплохода.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Республика Татарстан

На новогоднее оформление площадки перед Центром семьи «Казан» власти Казани намерены потратить 15 млн рублей, пишет inkazan.ru. Выборы подрядчика состоятся 10 октября. Для обеспечения заявки подрядчик должен будет внести около 150 тысяч рублей.

Волгоградская область

В Волгоградской области семь тысяч человек пострадало от укусов животных, пишет novostivolgograda.ru. Из них 257 получили травмы в результате нападения диких зверей. Случаев заболевания бешенством зафиксировано не было.

Нижегородская область

С собственников квартир взорвавшегося дома на Светлоярской улице местное ЖКХ взыскивает долги, сообщает newsnn.ru. Как отмечается, в настоящее время жильцы аварийных квартир переселены в съемное жилье за счет городского бюджета. Но вдруг они узнали, что с них через суд требуют долги за коммунальные услуги, которыми они в принципе воспользоваться не могли.

Свердловская область

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле выпал первый снег, пишет tagilcity.ru. Как сообщили местные жители, ночью температура воздуха опускалась до минус 12 градусов. Многие жители города делились фотографиями со снегом в социальных сетях.

Оренбургская область

В одной из школ Оренбургской области неизвестный мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает 56orb.ru, мужчина находился в «неадекватном состоянии». Полицейские вывели его из здания школы. Из-за этого инцидента родители опасаются за безопасность своих детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Девушки из Казахстана предлагают тюменцам заключить фиктивный брак за 100 тысяч рублей, пишет nashgorod.ru. Таким образом они предлагают покинувшим Россию мужчинам получить гражданство. Очень много подобных объявлений размещено в приложении TikTok.

Омская область

В Омске начали оборудовать бомбоубежища в жилых многоэтажках, пишет gorod55.ru. Основное отличие современных бомбоубежищ от тех, которые строили в советское время, в том, что они не предназначены для длительного пребывания. В основном в таких бомбоубежищах можно будет переждать воздушную тревогу или обстрел в течение нескольких часов.

Карелия

Жители Петрозаводска снова жалуются на крыс, сообщает karelinform.ru. По словам очевидцев, в районах ситуация не лучше. Как рассказал один из жителей Карелии, он был в Петрозаводске на этой неделе и увидел, как в центре города на улице Куйбышева через дворы за пять минут пробежало три крупных крысы.

Приморский край

В Приморье рекордно выросли цены на красную икру, пишет vostokmedia.com. Как отмечается, цены на деликатес во Владивостоке растут с каждой неделей. Еще на прошлой неделе на рыбных прилавках рынка можно было купить полкило икры за 1000 рублей, а в минувшие выходные — уже за 1100.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башкирия

Башкирских чиновников обвинили в наплевательском отношении к безопасности детей. Как информирует mkset.ru, родители школьников пояснили, что в школах охранниками зачастую работают пожилые люди, которые плохо видят и слышат. Они требуют, чтобы их детей охраняли так же, как чиновников и суды.

Хабаровский край

Трех браконьеров поймали на реках Хабаровского края. Как отмечается, в Ульчском районе полицейские пресекли незаконную добычу рыбы семейства лососевых. Подозреваемые не имели лицензии на вылов рыбы. Полицейские изъяли лодки и орудия лова, сообщает transsibinfo.com.