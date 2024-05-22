Неизвестные похитили 18-летнюю девушку из петербургского ТЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные похитили 18-летнюю девушку в петербургском Тосно, сообщает 47channel со ссылкой на источник в полиции. К правоохранителям обратилась 48-летняя мать пропавшей.

Как сообщает издание, россиянка вышла из дома в переулке Радищева в Тосно около 17:00 накануне и ушла в неизвестном направлении. В 21:45 она позвонила матери, сообщив, что ее похитили неизвестные. Преступление произошло у торгового центра в Колпино. Злоумышленники посадили девушку в черный автомобиль «Лада Гранта» и увезли по трассе М-11 в сторону Москвы.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Полиция находится в поисках девушки. Известно, что она не учится и не работает.

Ранее в Дагестане 22-летнюю девушку по имени Патимат похитил ее односельчанин. По словам родственников, полиция ничего не делает для освобождения и даже защищает похитителя, поскольку его родственники работают в МВД. Близкие и знакомые Патимат собрались у отделения полиции в знак протеста.

Также в Мексике освободили похищенную преступной группировкой гражданку России Марию Ригович. Как рассказал муж женщины, местный картель забрал все ее вещи, в частности паспорт, телефон и деньги.