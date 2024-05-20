В российском регионе родителям не возвращают дочь, которую похитил сосед Baza: семья из Дагестана не может вернуть дочь, которую похитил на машине сосед

В Дагестане 22-летнюю девушку по имени Патимат похитил ее односельчанин, сообщает Telegram-канал Baza. По словам родственников, полиция ничего не делает для освобождения и даже защищает похитителя, поскольку его родственники работают в МВД. Близкие и знакомые Патимат собрались у отделения полиции в знак протеста.

Как говорится в сообщении канала, девушку украли около недели назад в Левашинском районе. Она успела отправить сообщение родителям, в котором рассказала, что ее украл «светлый» мужчина, и геолокацию. Особо отмечается, что это не было частью кавказского свадебного обряда, поскольку девушка была просватана за другого.

Ранее в Мексике освободили похищенную преступной группировкой гражданку России Марию Ригович. Как рассказал супруг женщины, местный картель забрал все ее вещи, в частности паспорт, телефон и деньги.

В декабре стало известно о похищении восьмилетней девочки в Козельске. Она не вернулась домой из школы. Вскоре ее маме прислали сообщение с требованием о выкупе. Из-за огласки ситуации похитители отказались от изначальных планов и отвезли девочку в деревню в Тульской области, где она зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Несовершеннолетняя позднее рассказала полицейским, что ее не обижали, но кормили невкусной едой.