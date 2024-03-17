В Мексике спасли похищенную местной мафией россиянку SHOT: полиция Мексики освободила похищенную местным картелем туристку из России

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В Мексике освободили похищенную преступной группировкой гражданку России Марию Ригович, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, местный картель забрал все ее вещи, в частности паспорт, телефон и деньги.

Спецоперация по освобождению российской туристки прошла минувшей ночью после того, как посольство РФ в Мексике связалось с местной полицией. Муж женщины рассказал, что в настоящее время она находится в полицейском участке в безопасности.

Сейчас Маша находится в полицейском участке, мне дали с нею поговорить. У нее ничего нет, кроме той одежды, что была на ней. Нет паспорта, нет телефона, нет банковских карт, нет денег. Сказали, что сейчас она в безопасности, — заявил супруг Ригович.

Россиянка пропала, когда ехала на автомобиле с несколькими попутчиками из Монтеррея в Рейносу. Она позвонила мужу и заявила, что их преследует преступный картель на машинах. Злоумышленники захватили всю компанию и скрылись в неизвестном направлении. Ситуацию взяло на контроль российское посольство в Мехико. Пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский сообщал, что они находятся в тесном контакте с местными правоохранителями и мужем туристки.