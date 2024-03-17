Преступная группировка похитила москвичку в Мексике Преступный картель похитил москвичку в Мексике ради выкупа

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Москвичка Мария Ригович пропала в Мексике, пишет MSK1. Когда женщина ехала на машине с несколькими попутчиками из Монтеррея в Рейносу, она позвонила мужу и рассказала, что их преследует преступный картель на автомобилях.

Как стало известно, члены картеля отобрали транспорт и высадили других пассажиров, машину затем бросили неподалеку. Девушка вскоре после пропажи связалась с мужем и попросила его перевести на карту $1,5 тысячи, позднее похитители потребовали еще денег. Муж уже обратился в посольство России. Дипломаты направили запрос в генпрокуратуру штата Тамаулипас, там пообещали организовать поисковый отряд.

Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую, — заявил супруг похищенной.

Утром 7 марта бандиты ворвались в начальную школу деревни Курига в Нигерии и похитили учеников и учителей. Всего неизвестные схватили 232 ребенка. Как заявляли очевидцы, вооруженные люди увели школьников и сотрудников образовательного учреждения в лес. Уточняется, что перед этим был убит директор школы.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения жительницы Красноярского края двумя мужчинами, представившимися сотрудниками правоохранительных органов. Женщину похитили с целью получить выкуп, кроме того, ее силой увезли за пределы города и, заставив назвать пароль от банковского приложения, перевели деньги себе на счета. Подозреваемые задержаны.