Посольство России в Мексике взяло на контроль дело о похищенной россиянке

Фото: Rick Cruz/Keystone Press Agency

Посольство РФ в Мехико держит на особом контроле ситуацию с похищенной в Мексике россиянкой и находится на связи с местными правоохранительными органами, сообщил ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский. По его словам, будут приложены все усилия для ее скорейшего освобождения.

Мы находимся в тесной связи с местными правоохранительными органами, а также мужем похищенной россиянки. Держим ситуацию на особом контроле, выясняем все обстоятельства произошедшего и прилагаем усилия для ее скорейшего освобождения, — заявил дипломат.

Ранее в Мексике пропала москвичка Мария Ригович. Когда женщина ехала на машине с несколькими попутчиками из Монтеррея в Рейносу, она позвонила мужу и рассказала, что их преследует преступный картель на автомобилях. После этого злоумышленники захватили всю компанию, пассажиров высадили, а ее увезли в неизвестном направлении. Девушка вскоре после пропажи вновь связалась с мужем и попросила его перевести на карту $1,5 тысяч. Супруг уже обратился в посольство России, в генпрокуратуре штата Тамаулипас пообещали организовать поисковый отряд.

Утром 7 марта бандиты ворвались в начальную школу деревни Курига в Нигерии и похитили учеников и учителей. Неизвестные схватили 232 ребенка. Как заявляли очевидцы, вооруженные люди увели школьников и сотрудников образовательного учреждения в лес. Уточняется, что перед этим был убит директор.