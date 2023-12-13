Назван гаджет, с помощью которого следили за Треповой «78»: кураторы следили за Треповой с помощью автомобильного GPS-трекера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Кураторы следили за обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге Дарьей Треповой с помощью автомобильного GPS-трекера, пишет «78». По его данным, гаджет популярной марки был помещен во взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, которое привело к гибели военкора Владлена Татарского.

Устройство позволяло кураторам узнавать, где именно находится Трепова. Предположительно, сама Трепова не знала о трекере, но понимала, что должен произойти взрыв, поскольку за несколько часов до этого она по инструкции сняла со статуэтки магнит, который блокировал детонацию.

Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля. В результате погиб Татарский, еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести.

Ранее СМИ писали, что смерть Татарского, как показали результаты судмедэкспертизы, наступила сразу после взрыва. Военкор получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что Трепова должна возместить компании «Конкорд Менеджмент Консалтинг» 1,9 млн рублей из-за взрыва в кафе. В сумму входит ущерб из-за поврежденных конструкций, оборудования и элементов интерьера.

В конце ноября стало известно о госпитализации Дмитрия Касинцева, обвиняемого в укрывательстве Треповой после теракта. Адвокат подсудимого сообщила, что ее доверитель оказался в больнице в тяжелом состоянии.