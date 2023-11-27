Подсудимый по делу о теракте против Татарского оказался в больнице Подсудимого по делу о теракте в Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии

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Дмитрий Касинцев

Подсудимый по делу о теракте в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга Дмитрий Касинцев, которого обвиняют в укрывательстве исполнительницы теракта Дарьи Треповой, оказался в больнице, пишет «Фонтанка.ру». Адвокат Касинцева сообщила, что ее доверителя накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.

Судебное заседание пришлось перенести на неопределенный срок. Сейчас суд выясняет, насколько плохо чувствует себя Касинцев и когда ему станет легче. Без подельника главной обвиняемой Дарьи Треповой рассмотрение слушания не представляется возможным. По версии следователей, Касинцев укрыл Трепову у себя дома после того, как она передала статуэтку, начиненную взрывчаткой, Владлену Татарскому, в результате взрыва которой военкор погиб и еще 52 человека пострадали.

Ранее суд продлил на полгода арест Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга. Она останется под стражей до 18 апреля 2024 года.

До этого гособвинитель заявил, что Трепова при подготовке к убийству Татарского получила на криптокошелек 132 тысячи рублей. Подсудимая частично признала вину. По словам прокурора, взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью эстонской сим-карты. Трепова заявила, что ей не было известно о взрывчатке в статуэтке, которую она принесла на встречу.