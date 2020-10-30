На Кубани три дня «хозяйничал» самозваный советник губернатора

https://static.news.ru/photo/ff91ab20-1abe-11eb-8873-fa163e074e61_660.jpg Краснодарский край Фото: Евгений Лодянов/wikipedia.org

В станице Передовой Краснодарского края самозваный советник губернатора три дня встречался с жителями, обещая устроить разнос чиновникам. Об этом заявила пресс-служба администрации муниципалитета.

По версии властей Отрадненского района, мужчина, выдававший себя за советника главы региона, приехал по приглашению депутата поселкового совета Геннадия Ерёменко и людей из его окружения. Они же и организовали встречи самозванца с населением.

У меня нет таких полномочий, но я бы вас передушил как котят, — цитирует «Коммерсант» слова самозванца, сказанные при общении с местными предпринимателями.

Через три дня мужчина признался в обмане и попросил прощения у жителей Передовой в видеообращении. Как сообщают журналисты, депутат Геннадий Ерёменко является одним из активистов кампании в защиту родника, из которого берут воду жители станицы Передовой. После того как в населённом пункте начались проблемы с водой, местные жители решили, что во всём виноват предприниматель, который начал производство бутилированной воды.

Как писал NEWS.ru, сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал о мошеннике, который пришёл на похороны писателя и сатирика Анатолия Трушкина и воспользовался доверчивостью присутствующих. Молодой человек заявил, что он работает личным помощником Евгения Петросяна. Позже выяснилось, что «помощник Петросяна» проник в салон автомобиля, принадлежащего главе ритуальной службы, и похитил оттуда 520 тысяч рублей. Когда на место прибыла полиция, молодой человек уже скрылся.