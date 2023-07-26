На Кубани потушили пожар на складе винзавода

Фото: МЧС РФ

В Темрюкском районе Краснодарского края полностью потушили пожар на складе винзавода, сообщает региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.

В 08:50 пожар был полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 900 кв.м. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 17 единиц техники.

Ранее 26 июля в 07:00 на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области загорелся состав поезда, перевозивший серу. В результате пожара в четырех вагонах парами ядовитого вещества отравился сотрудник РЖД, его госпитализировали.

До этого в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий ранг. В тушении были задействованы 116 человек и 36 единиц техники.

Кроме того, в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание.