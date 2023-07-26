Вагоны с серой загорелись на ж/д станции в Рязанской области

Фото: МЧС РФ

На железнодорожной станции Сасово в Рязанской области вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, загорелся состав, перевозивший серу. В результате ЧП парами серы отравился сотрудник РЖД.

По информации канала, огнем были охвачены четыре вагона с опасным грузом. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. На кадрах с места событий можно увидеть задымление вдоль железнодорожных путей. Возгорание уже потушили.

Инцидент произошел примерно в 07:00 26 июля, пишет Telegram-канал Baza. Сначала из вагонов с серой повалил дым, а затем они загорелись. Парами серы отравился сотрудник РЖД. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Причины пожара пока не известны.

Ранее сообщалось, что в Аксае к северо-востоку от Ростова-на-Дону загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг. В тушении были задействованы 116 человек и 36 единиц техники.

Кроме того, на хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание.