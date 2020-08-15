На Алтае будут судить мать утонувшего ребёнка

https://static.news.ru/photo/ed3bdc72-defd-11ea-a6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Алтайском крае возбудил уголовное дело в отношении 31-летней женщины, чей ребёнок утонул в колесе от трактора.

Трагедия произошла в июне в одном из сёл Целинного района. Двухлетний мальчик играл во дворе частного дома возле открытого тракторного колеса, заполненного водой. В какой-то момент его мать ушла в дом и оставила ребёнка одного на улице. В это время малыш упал в колесо и захлебнулся. В смерти мальчика обвинили его мать.

По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Женщине грозит до двух лет лишения свободы, пишет «АиФ-Алтай».

Ранее в городе Зеленодольске Республики Татарстан утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла 7 августа. Как сообщал NEWS.ru, двое подростков решили искупаться в искусственном водоёме в Центральном городском парке, купание в котором запрещено. Один из них запутался в водорослях на дне водоёма и утонул. Второй подросток самостоятельно выбрался на берег. Тело погибшего было найдено в 40 метрах от берега на глубине три метра.