На Алтае будут судить мать утонувшего ребёнка

Суд в Алтайском крае возбудил уголовное дело в отношении 31-летней женщины, чей ребёнок утонул в колесе от трактора.
Трагедия произошла в июне в одном из сёл Целинного района. Двухлетний мальчик играл во дворе частного дома возле открытого тракторного колеса, заполненного водой. В какой-то момент его мать ушла в дом и оставила ребёнка одного на улице. В это время малыш упал в колесо и захлебнулся. В смерти мальчика обвинили его мать.
По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Женщине грозит до двух лет лишения свободы,
Ранее в городе Зеленодольске Республики Татарстан утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла 7 августа. Как сообщал NEWS.ru, двое подростков решили искупаться в искусственном водоёме в Центральном городском парке, купание в котором запрещено. Один из них запутался в водорослях на дне водоёма и утонул. Второй подросток самостоятельно выбрался на берег. Тело погибшего было найдено в 40 метрах от берега на глубине три метра.
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