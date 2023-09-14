Россиянин хотел присоединиться к ВСУ, но ему помешала ФСБ В Ингушетии ФСБ задержала мужчину, пытавшегося вступить в украинскую армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии сотрудники УФСБ задержали мужчину, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По версии силовиков, он связался с рекрутером СБУ, который занимался в том числе подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против РФ.

Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ, — сообщили в региональном УФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника» УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию украинской разведки готовил теракт на территории полуострова Крым — он планировал осуществить диверсию на железной дороге. Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина собирал информацию о российских военных объектах.