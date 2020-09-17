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Москвичам предложили новые онлайн-экскурсии проекта «День без турникетов»

09:58, 17 сентября 2020

Новые виртуальные экскурсии, которые можно посетить, не выходя из дома, появились на сайте проекта «День без турникетов».

Среди новых экскурсий: парк аттракционов «Сказка», Центральный московский ипподром, завод гипсовой лепнины «Дикарт», аэропорт Домодедово, музей «Бункер-42», а также Центр организации дорожного движения правительства Москвы и Московский зоопарк, сообщает«Москва 24».

Отмечается, что в общем для москвичей подготовлено 13 виртуальных экскурсий.

Участникам «Дня без турникетов» были доступны как офлайн-экскурсии, так и виртуальные прогулки. В дни проведения акции сайт проекта набрал более 150 тысяч просмотров. Акция собрала 39 компаний-участниц. Из них 26 — представители креативной сферы, — привели слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги акции «День без турникетов» за 2019 год. Он сообщил в социальных сетях, что в 2019 году около 60 тысяч человек стали участниками этой акции.

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