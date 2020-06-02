Москва в борьбе с COVID-19 использовала только половину мощностей

https://static.news.ru/photo/10e788b2-a4eb-11ea-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Развёрнутые в Москве медицинские мощности для лечения пациентов с коронавирусом были использованы лишь наполовину. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, удалось избежать самого плохого сценария развития событий.

Благодаря достаточно жёстким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, — цитирует Собянина ТАСС.

Он подчеркнул, что на основе проанализированного опыта были сделаны «соответствующие выводы». В итоге в Москве сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, которая включает в себя почти 40 тысяч постоянных и временных коечных мест. Помимо этого, создана амбулаторная сеть из 40 «ковидных» центров, оснащённых современной техникой. Вдобавок ко всему была внедрена система тестирования, которая позволяет ежедневно проводить 58 тысяч диагностических процедур.

Комплекс мер позволил сгладить волну пандемии, не допустить пиковых значений и избежать авральной работы медицинской системы Москвы, отметил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал, что российских медиков могут обязать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.