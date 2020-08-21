Мощный тропический шторм движется на Приморье

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Синоптики предупредили о движении сильного шторма на российский регион.

При неблагоприятном сценарии развития событий ветер в регионе может подняться до 30 м/с, а также ожидается выпадение большого количества осадков, предупредил глава Примгидромета Борис Кубай.

Тропический циклон 26 августа может подойти к Корейскому проливу или самой южной части острова Хонсю, передаёт «АиФ».

А далее всё будет зависеть от складывающейся на эту дату обстановки в тропосфере. Расчеты указывают на то, что над Жёлтым морем образуется тропосферная барическая ложбина, которая организует в своей восточной части, над Приморьем, южные потоки, которые могут развернуть широтно ориентированный атмосферный фронт, проходящий над Северной Кореей и сделать его меридионально ориентированным, проходящим над Приморьем, — пояснил синоптик.

При более благоприятном сценарии циклон пройдёт над морем вдоль восточного побережья края и главный удар примет на себя юго-восток и восток края. Кубай рекомендовал туристам и отдыхающим отнестись к предупреждению серьёзно и, если они отдыхают в палаточных лагерях, эвакуироваться до 26 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о штормовом предупреждении в Сочи. Причиной стало формирование смерчей.