Мишустин призвал вернуть на Камчатку романтику для привлечения молодёжи

https://static.news.ru/photo/6688a202-deab-11ea-afa2-fa163e074e61_660.jpg Долина гейзеров, Камчатка Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Премьер Михаил Мишустин считает, что для привлечения молодёжи на Камчатку туда надо вернуть советскую романтику. Об этом глава кабмина заявил на встрече с общественностью края.

В семидесятых годах прошлого века на Камчатке проживали более 400 тыс. человек всего населения, отметил премьер. При этом 30% из них составляла молодёжь, приводит слова Мишустина ТАСС.

Та романтика, которая в своё время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодёжи, которую мы ждём на Камчатке, — сказал глава правительства.

На сегодня в крае количество молодых людей составляет не более 60 тыс. человек, что примерно на 10% меньше, чем в советское время. Такую ситуацию можно объяснить лишь качеством жизни в регионе, считает премьер.

Мишустин призвал подумать, как можно вернуть людей на Камчатку, и назвал природу Дальнего Востока «потрясающей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что проблему с лососевой путиной в этом году озвучили премьеру Михаилу Мишустину на Камчатке. Врио губернатора края Владимир Солодов сообщил, что улов составил всего четверть от прогнозируемых научных значений.