Мишустину доложили о проблемах с добычей лосося на Камчатке

https://static.news.ru/photo/30ba10f2-de92-11ea-8aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Проблему с лососевой путиной в этом году озвучили премьеру Михаилу Мишустину на Камчатке. Врио губернатора края Владимир Солодов сообщил, что улов составил всего четверть от прогнозируемых научных значений.

Для того, чтобы впредь быть более точными, надо «усиливать науку», объяснил Солодов, пишет РИА Новости. Глава региона добавил, что будет выходить с соответствующим предложением в Росрыболовство.

Потому что, конечно, точная оценка подхода рыбы нам позволит правильно спроектировать те усилия, которые предприятия обеспечивают, — сказал Солодов.

Вместе с тем были приняты меры для сохранения системообразующих предприятий края, добавил врио Камчатского края. И благодаря им «экономика не просела» и даже фиксируется рост в промышленности и сельском хозяйстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что развитие процессов глобального потепления может привести к сокращению общемирового вылова рыбы на 3–12% к 2050 году. Об этом заявили специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.